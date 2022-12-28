Коли може закінчитися війна в Україні і яким буде 2023 рік: оцінка генерала США

Україні судилося бути на передньому краї оборони Європи, каже ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі.

Диктатор РФ Володимир Путін був певен, що війна проти України буде короткою і що НАТО реагуватиме "деякою мірою безсило". Але Альянс зараз значно сильніший, значно згуртованіший, і допомога союзників досягла певного ритму, який суттєво обнадіює.

Про це заявив ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі генерал у відставці Джеймс Джонс в інтерв'ю "Голосу Америки".

З його слів, РФ зазнала поразки вже сьогодні і Москві довелося змінити першочергові цілі, які їм, очевидно, вже не досягти.

"Вона (РФ. – Ред.) була змушена відступити, хоч вона й не визнає цього, але це розуміють у військовій спільноті, в НАТО, і в США. Я думаю, що багато хто, ймовірно, був здивований її невдачами", – сказав Джонс.

За його словами, для України дуже важлива військова допомога. І, якщо її постачання стануть швидшими, Україна 2023 року зможе завдавати ударів на значно більші дистанції.

"Здатність союзників навчати та оснащувати українську армію була повільною на початку, але зараз вона досягла певного ритму, який значно більше обнадіює. Я дійсно вважаю, що вони (українці. – Ред.) мають бути оснащені зброєю більшого радіусу дії", – каже ексголовнокомандувач сил НАТО в Європі.

Генерал висловив сподівання, що повномасштабна війна закінчиться вже в 2023 році. Але допустив імовірність того, що вона затягнеться.

Крім того, він наголосив на важливості реакції країн Заходу та НАТО, яка має стати сигналом для інших авторитарних режимів, "котрі уважно стежать за тим, що відбувається, коли диктатор розпочинає неспровоковану, незаконну війну, і які наслідки для його репутації та статусу".

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"Коли ця війна закінчиться, у нас повинен бути план, який може допомогти Україні швидко відновити свій потенціал. Україні, я вважаю, судилося бути на передньому краї оборони Європи протягом тривалого часу – залежно від того, що відбувається в РФ... Ось три речі, які я вважаю надзвичайно важливими: швидка доставка допомоги, надання гуманітарної допомоги та довгостроковий план відновлення України. Як тільки все це стане реальністю, ця битва завершиться", – додав Джонс.

Нагадаємо, очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що на Україну попереду чекають важливі події. Єрмак наголосив, що в України є важлива мета - вихід на кордони 1991 року.

Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов висловив думку, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

Своєю чергою, голова правлячої партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський каже, що чув різні прогнози, і останній із них вказував на 2030 рік як на можливий момент завершення війни.

"На мій погляд, це не триватиме так довго, можливо навіть менше, ніж ми думаємо", - сказав Качинський.

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