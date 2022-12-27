Єрмак анонсував "важливі події" і закликав українців не розслаблятися

Мета України - вихід на кордони 1991 року.

На Україну попереду чекають важливі події.

Про це заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак в Телеграмі.

Єрмак наголосив, що в України є важлива мета - вихід на кордони 1991 року, а тому громадянам не можна розслаблятися.

"Попереду - важливі події. Не маємо права розслаблятися, бо в нас важлива мета - вихід на кордони 1991 року", - пише Єрмак.

Раніше очільник Офісу президента Андрій Єрмак сказав, що війна в Україні навряд чи закінчиться навесні 2023 року.

Своєю чергою, президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму. За його словами, в РФ залишилася єдина реальна зброя – удари по енергетиці.

Як повідомляв голова МЗС Дмитро Кулеба, ціль України - це кордони 1991 року, а не 23 лютого.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

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