Favbet Foundation передав ЗСУ ще два позашляховики

Благодійний фонд Favbet Foundation передав для Збройних сил України два позашляховики високої прохідності Ford Ranger та Nissan X-Trail.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Ford Ranger обладнаний резервуарами та насосом перекачки палива і буде виконувати функції паливозаправника в бригаді Чорних Запорожців.

Авто допоможе українським захисникам боротися з окупантами на Донецькому напрямку.

Nissan X-Trail допомагає українським захисникам виконувати бойові завдання на півдні та південному сході України

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 55 авто - позашляховики, карети "швидкої допомоги", мікроавтобуси і вантажівки.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation - благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалим від війни людям.