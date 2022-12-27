"Потрібно використовувати кожну можливість, щоб бути почутими": Олена Зеленська дала інтерв'ю Financial Times

Олена Зеленська опублікувала в Instagram фото зі своїм артзображенням у газеті Financial Times.

Перша леді дала інтерв'ю міжнародному виданню за три дні після звільнення Херсона.

"Як і всі українці, тоді я відчувала невимовну радість від новин, хоч і намагалася її стримати: бо ми розуміли, які звірства знайдемо після окупантів. Скільки болю доведеться побачити. Цей біль у новинах з України може втомлювати. Але, на жаль, ми не можемо вимкнути новини, адже тепер війна – наше життя.

Моє найбільше побоювання – щоб люди за кордоном не звикали до того, що відбувається в Україні. Тому я не втомлюватимусь розповідати про це журналістам, на офіційних прийомах, щодня спілкуючись із колегами з-за кордону.

Потрібно використовувати кожну можливість, щоб бути почутими, бо це запорука нашої підтримки", - написала у дописі Зеленська.

Дружина президента зазначила, що саме про це вона розповіла у цьому інтерв'ю.

На офіційній сторінці Financial Times опублікували світлину Олени в образі total black. Позувала вона на подвір'ї президентського палацу.

"Життя Зеленської змінилося після 4 години ранку 24 лютого. Вона прокинулася від приглушеного гуркоту вибухів на околиці Києва і помітила, що її чоловік уже встав, одягнений у костюм і краватку. Коли вона запитала, що відбувається, він відповів просто: "Все почалося".

Під час обіду з FT перша леді розповідає про те, що сталося в ніч вторгнення, і говорить про ризики "втоми від України", - йдеться у дописі на сторінці видання.

Нагадаємо, Зеленська відвідала лікарню "Охматдит", де почитала маленьким пацієнтам уривки з класичної книжки Елеонор Портер "Поліанна".

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