Що чекає на бюджетників наступного року, наскільки зменшаться зарплати

У 2023 році Кабінет Міністрів зменшить видатки на оплату працівників бюджетного сектору на 27%

Через війну, вимоги Міжнародного валютного фонду український уряд у наступному році ці планує зменшити зарплати працівникам бюджетного сектору. Про це йдеться в Меморандумі в рамках нової Моніторингової програми для України, опублікованого на сайті Міністерства фінансів.

Сьогодні більша частина доходів України витрачається на оборонний сектор, на потреби ЗСУ. Соціальна допомога внутрішньо переміщеним особам та незахищеним верствам населення — на другому місці по витратах.

Міжнародний валютний фонд пообіцяв надасть черговий кредит за умови виконання деяких зобов'язань, якщо будуть реалізовані умови Моніторингової програми. Основна умова від МВФ для надання позики — скоротити різницю між доходами та бюджетними витратами. Для того, щоб збільшити бюджетні надходження та зменшити видатки на вимогу Міжнародного валютного фонду було прийняте рішення скоротити зарплати працівникам бюджетного сектору.

На скільки зменшаться виплати бюджетникам

Загальне скорочення зарплатного фонду у наступному році становитиме 27%. Яким чином буде здійснюватися економія – як шляхом зменшення номінальних зарплат, так і шляхом скороченням кількості працівників. Як зазначено в меморандумі:" "З огляду на обмеження, які постають перед нами, ухвалено непросте політичне рішення – зменшити видатки на оплату праці працівників бюджетного сектору на 27 відсотків у номінальному виразі порівняно з 2022 роком як шляхом зменшення заробітної плати окремим категоріям працівників, так і через обмеження загальної чисельності працівників".

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