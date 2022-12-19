Українським військовим у грудні підвищать виплати

Заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні українські військові отримують на 37% більше, ніж отримували у листопаді. Виплати збільшаться завдяки низці додаткових нарахувань.

Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Туди входять посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо.

Загалом це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення. А наприкінці року відбувається низка додаткових нарахувань.

"Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді", — пояснила Ганна Маляр.

Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч гривень), та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тисяч гривень).

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