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Українським військовим у грудні підвищать виплати

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
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Українським військовим у грудні підвищать виплати

Виплати військовим збільшаться

У грудні українські військові отримують збільшене грошове забезпечення. Наскільки, читайте в матеріалі ТСН.ua

Заступниця очільника Міністерства оборони України Ганна Маляр під час брифінгу розповіла, що у грудні українські військові отримують на 37% більше, ніж отримували у листопаді. Виплати збільшаться завдяки низці додаткових нарахувань.

Формально вже виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення. Туди входять посадовий оклад, виплати за звання, вислугу років тощо.

"Всі виплати проходять за статтею щомісячне грошове забезпечення. Тому у грудні за цією позицією буде виплачено воїнам майже на 37% більше, ніж було у листопаді", — пояснила Ганна Маляр.

Станом на 14 грудня Міністерство оборони вже профінансувало 100% додаткової виплати за безпосередню участь у бойових діях (100 тисяч гривень), та 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану (30 тисяч гривень).

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Дата публікації
Перегляди
466
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