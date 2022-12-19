Украинским военным в декабре повысят выплаты

Заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр во время брифинга рассказала, что в декабре украинские военные получают на 37% больше, чем получали в ноябре. Выплаты увеличатся благодаря ряду дополнительных начислений.

Формально уже выплачено 60% общего объема ежемесячного денежного довольствия. Туда входят должностной оклад, выплаты за звание, выслугу лет и т.д.

В общем, это наименьшая по объему позиция в структуре денежного довольствия. А к концу года происходит ряд дополнительных начислений.

"Все выплаты проходят по статье ежемесячное денежное довольствие. Поэтому в декабре по этой позиции будет выплачено воинам почти на 37% больше, чем было в ноябре", — пояснила Анна Маляр.

По состоянию на 14 декабря Министерство обороны уже профинансировало 100% дополнительной выплаты за непосредственное участие в боевых действиях (100 тысяч гривен) и 100% дополнительной выплаты за службу во время военного положения (30 тысяч гривен).

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