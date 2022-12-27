У Бундестазі заявили, що нормальних стосунків з Росією не буде десятиліттями: "Путін злочинець і терорист"

У Бундестазі назвали Путіна військовим злочинцем і терористом. Через його дії "не обтяжених" відносин з РФ не буде ще десятки років.

Очільниця оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман заявила, що нормальних відносин з Росією не буде ще десятиліттями.

Про це Штрак-Циммерман сказала в інтерв'ю RND.

"Росія вийшла зі спільноти гуманітарних держав. Володимир Путін – військовий злочинець, терорист, масовий вбивця", - заявила вона.

Штрак-Циммерман додала, що більшість росіян підтримують курс Путіна і війну проти сусідньої країни.

"Багато російських солдатів, які щодня вбивають, спалюють, катують і ґвалтують, також відповідальні за цю війну. Не обтяжених, нормальних відносин з Росією не буде десятиліттями. Політична система в Росії повністю деградувала і повинна бути повністю змінена. Тому завданням наступних поколінь, якщо Росія зміниться, буде знову почати говорити одне з одним", - наголосила очільниця оборонного комітету Бундестагу.

Крім того, Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову надавати Україні танки для боротьби з російською агресією.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна готова повернутись до економічної співпраці з Росією після завершення війни в Україні.

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