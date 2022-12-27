У Бундестазі розкритикували рішення Шольца не надавати Україні танки

Там наголосили, що відмова передавати Україні танки є дуже великою помилкою.

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн розкритикувала канцлера Німеччини Олафа Шольца за відмову надавати Україні танки для боротьби з російською агресією.

Про це вона заявила в інтерв'ю RND.

Вона підкреслила, що така позиція німецького уряду свідчить про вплив російських наративів на урядовців, є помилковою і тривожно недалекоглядною. Канцлер Олаф Шольц несе за це відповідальність, зазначила голова комітету.

"Відмова канцлера дати Україні танки у боротьбі за виживання не тільки незрозуміла, але й тривожно недалекоглядна. Ситуація, особливо для мирного українського населення, катастрофічна. Вибачте за виправдання, чому ми не можемо доставити танки. Особливо коли я чую, що поставка танків була б особливою провокацією для Росії, але ж ми успішно поставили самохідні гаубиці, зенітні танки, артилерійські системи та високоефективні протиповітряні системи, щоб врятувати тисячі життів. Тож передача танків зараз була б важливим доповненням до відкидання російських позицій", - наголосила вона.

Вона зазначила, що відмова Шольца надавати Україні танки і бронетранспортери є "дуже великою помилкою", а Німеччина витратила забагато цінного часу на абсурдні дискусії.

"Очевидно, що радники пана Шольца неухильно пропонують канцлеру блокувати танки та бронетранспортери для України. Однак, зрештою, канцлер Федеративної Республіки несе відповідальність. Я вважаю цю відмову дуже великою помилкою. Мене злить, коли я озираюся на останні кілька місяців і бачу, які абсурдні дискусії у нас були. Скільки часу минуло, за який ми могли б допомогти", - сказала Штрак-Ціммерманн.

Відмова Олафа Шольца надати Україні танки

7 грудня німецький уряд ухвалив перелік військової допомоги Україні. Німеччина передала Україні 24 одиниці самохідних установок, але без танків Leopard і Marder.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підкреслив, що його країна не буде в односторонньому порядку передавати Україні танки західного зразка Leopard і Marder.

Представник з оборонної політики керівної Вільної демократичної партії Німеччини Маркус Фабер запропонував канцлеру Олафу Шольцу передати Україні "застарілу" модифікацію Patriot - PAC-2.

За даними соціологічного опитування дослідницької групи Forschungsgruppe Wahlen, за півтора місяця кількість німців, які виступають за надання Україні сучасних бойових танків, зросла на 5% – до 48%.

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