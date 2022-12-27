Ермак анонсировал "важные события" и призвал украинцев не расслабляться

Цель Украины – выход на границы 1991 года.

Украину впереди ждут важные события.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграмме.

Ермак подчеркнул, что у Украины есть важная цель – выход на границы 1991 года, поэтому гражданам нельзя расслабляться.

"Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – пишет Ермак.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина победит в войне, если сможет выстоять эту зиму. По его словам, в РФ осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.

Как сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба, цель Украины – это границы 1991 года, а не 23 февраля.

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорит, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

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