Ермак анонсировал "важные события" и призвал украинцев не расслабляться

Цель Украины – выход на границы 1991 года.
Украину впереди ждут важные события.
Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в Телеграмме.
Ермак подчеркнул, что у Украины есть важная цель – выход на границы 1991 года, поэтому гражданам нельзя расслабляться.
"Впереди – важные события. Не имеем права расслабляться, потому что у нас важная цель – выход на границы 1991 года", – пишет Ермак.
Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак сказал, что война в Украине вряд ли закончится весной 2023 года.
В свою очередь президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина победит в войне, если сможет выстоять эту зиму. По его словам, в РФ осталось единственное реальное оружие – удары по энергетике.
Как сообщал глава МИД Дмитрий Кулеба, цель Украины – это границы 1991 года, а не 23 февраля.
Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов говорит, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.
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