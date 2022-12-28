Арестович після смерті Путіна пророкує ще одну війну Росії проти України: "Буде ще гірше"

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після смерті диктатора Путіна війна Росії проти України не закінчиться, а може бути ще гірше.

Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній.

"Багато хто думає, якщо помре Путін, то війна закінчиться. Але це не так. Буде ще гірше, ніж з Путіним. І тоді у Росії заграють реваншистські настрої. До влади прийдуть "ура-патріоти", добре мотивовані, вони вивчать помилки. І почнуть готуватись до нового раунду. Він нас залежить, чи створимо ми післявоєнне майбутнє, яке надихатиме та підготуємось до нового раунду, який невідворотний", - сказав Арестович.

Війна Росії проти України

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін заявив про проведення так званої "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України". Диктатор звернувся до ЗСУ з вимогою капітулювати та "йди додому".

Проте Сили оборони від перших днів воюють з російськими загарбниками. ЗСУ вибили окупантів з північних районів, Харківської та Херсонської областей. Наразі звільнення України триває.

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