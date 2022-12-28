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Арестович після смерті Путіна пророкує ще одну війну Росії проти України: "Буде ще гірше"

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
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Час на прочитання
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Арестович після смерті Путіна пророкує ще одну війну Росії проти України: "Буде ще гірше"

Скриншот з відео

Арестович вважає, що Росія захоче реваншу.

Радник Офісу президента Олексій Арестович вважає, що після смерті диктатора Путіна війна Росії проти України не закінчиться, а може бути ще гірше. 

Про це він сказав в інтерв'ю російській журналістці Юлії Латиніній. 

"Багато хто думає, якщо помре Путін, то війна закінчиться. Але це не так. Буде ще гірше, ніж з Путіним. І тоді у Росії заграють реваншистські настрої. До влади прийдуть "ура-патріоти", добре мотивовані, вони вивчать помилки. І почнуть готуватись до нового раунду. Він нас залежить, чи створимо ми післявоєнне майбутнє, яке надихатиме та підготуємось до нового раунду, який невідворотний", - сказав Арестович. 

Війна Росії проти України 

24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабне вторгнення на територію України. Того ж дня російський диктатор Путін заявив про проведення так званої "спеціальної військової операції з демілітаризації та денацифікації України". Диктатор звернувся до ЗСУ з вимогою капітулювати та "йди додому". 

Проте Сили оборони від перших днів воюють з російськими загарбниками. ЗСУ вибили окупантів з північних районів, Харківської та Херсонської областей. Наразі звільнення України триває.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
2619
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