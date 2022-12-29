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Пам'яті "Короля футболу": відео найкращих голів в кар'єрі легендарного Пеле

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
1033
Час на прочитання
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Пам'яті "Короля футболу": відео найкращих голів в кар'єрі легендарного Пеле

Фото: Associated Press

Знаменитий футболіст пішов з життя у віці 82 років.

У четвер, 29 грудня, помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

Єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу останній місяць свого життя провів у лікарні, куди був госпіталізований 29 листопада на тлі респіраторної інфекції.

Останнім часом здоров'я "Короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. Відтоді він проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала. 

Рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. Останні дні свого життя Пеле провів з рідними у лікарні Сан-Паулу, де отримував паліативну допомогу.

До вашої уваги підбірка найкращих голів одного з найвидатніших гравців в історії футболу.

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Дата публікації
Перегляди
1033
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