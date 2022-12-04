Легендарний Пеле звернувся до фанатів на тлі чуток про погіршення стану свого здоров'я

"Король футболу" подякував за підтримку та закликав вболівати за Бразилію на Мундіалі.

Триразовий чемпіон світу з футболу, 82-річний Пеле звернувся до вболівальників після повідомлень у ЗМІ про погіршення стану свого здоров'я.

"Друзі мої, я хочу, щоб усі були спокійні і позитивні. Я сильний, сповнений надій, і я дотримуюся свого лікування, як завжди. Я хочу подякувати всій медичній та сестринській команді за всю ту допомогу, яку я отримав.

Я дуже вірю в Бога, і кожне послання любові, яке я отримую від вас, наповнює мене енергією. І продовжуйте дивитися за Бразилією на чемпіонаті світу! Велике вам дякую за все", – написав Пеле у себе в Instagram.

Нагадаємо, що ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію. Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Водночас, за інформацією ЗМІ, "Король футболу" перебуває у важкому стані, а його організм більше не реагує на хіміотерапію.

Пеле тричі вигравав чемпіонат світу у складі збірної Бразилії (1958, 1962, 1970). Він виступав за такі клуби як "Сантос" та "Нью-Йорк Космос".

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