Мінекономіки погіршило прогноз падіння ВВП України: у чому причина

Падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) цього року становитиме 32-33,5% через російські атаки на енергетичну інфраструктуру.

Мінекономіки прогнозує, що падіння ВВП України за підсумками поточного року становитиме 32-33,5%. Прогнози довелося погіршити через ракетні обстріли енергосистеми російськими військами

Про це повідомила міністр економіки Юлія Свириденко, передає агентство "Інтерфакс-Україна".

"Ми на початку року припускали, що падіння економіки буде на рівні 32-33%. Далі економіка показала дуже високі адаптивні здібності. Але з огляду на атаку на енергетичну систему. Ми, як Міністерство економіки, дещо погіршили наші перспективи", - сказала Свириденко.

За її словами, падіння ВВП може становити навіть 33,5% після обстрілів та зупинки деяких підприємств. Вона також припустила, що з такими прогнозами погодяться і в Нацбанку.

Раніше стало відомо, що дефіцит загального фонду державного бюджету України у листопаді 2022 року зріс порівняно з жовтнем на 11% до 163,3 млрд грн. Фактичний дефіцит був ще вищим — 170 млрд грн.

У бюджеті цього року пріоритет номер один - потреби оборони, а решту витрат урізали до мінімуму. Понад трильйон гривень на рік - в таку астрономічну суму обходиться Україні війна - це весь річний бюджет України до 24 лютого.

Всі інші витрати фінансуватимуть за рахунок міжнародної допомоги. Дефіцит бюджету запланували нечувано великий - 20% ВВП. Бюджет наступного року верстали, виходячи з умовно песимістичного сценарію, що війна триватиме упродовж усього року.

Другою за пріоритетом статтею видатків стануть соціальні програми — виплати пенсій, субсидій, витрати на медицину та освіту. З цією метою планується виділити ще 35% всього бюджету — понад 800 млрд грн.

Про те, які які ризики для економіки України принесе 2023 рік, читайте у нашому матеріалі на ТСН.ua.

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