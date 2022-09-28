Стало відомо, чи підвищать українцям "мінімалку" наступного року

Цього року підвищення соціальних стандартів заплановане у жовтні.

Після підвищення від 1 жовтня 2022 року мінімальної заробітної плати в Україні до 6700 тис. грн наступного року цей показник залишиться на такому ж рівні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу розповів голова Комітету ВР з питань бюджету Юрій Арістов.

Цього року мінімальну зарплату підвищать у жовтні, прожитковий мінімум - від 1 грудня (до 2684 гривень на місяць для працездатних осіб).

"Ми дуже хотіли б підвищувати соціальні стандарти, розуміючи, що в країні висока інфляція. Але ж при цьому у нас триває війна, а у воєнний час – дуже чіткі пріоритети, і більшість населення до цього ставиться з розумінням", - пояснив він.

Також, за його словами, у бюджеті наступного року передбачено 403 млрд грн на соціальний захист, зокрема, майже на 233 млрд грн профінансують Пенсійний фонд. На житлово-комунальні субсидії передбачено майже 38 млрд грн у межах бюджетної програми Міністерства соцполітики. Крім того, заплановані субвенції у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального захисту для місцевих бюджетів.

Нагадаємо, у Мінфіні повідомили, якою буде "мінімалка" від 1 січня.

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