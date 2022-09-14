У Мінфіні повідомили, якою буде "мінімалка" від 1 січня

"Мінімалка" від 1 січня 2023 року, згідно з проєктом держбюджету, складе 6700 грн на місяць (нині 6500 гривень).

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко зазначив, що державний бюджет-2023 – це бюджет країни, яка стане сильнішою, посилить свою обороноздатність, зможе відбудовуватися після завданої шкоди через російську збройну агресію, а також дбати про тих громадян, які цього потребують.

"Попри складні умови воєнного стану, в проєкті бюджету збережений рівень соціальних стандартів: мінімальна заробітна плата від 1 січня 2023 року складе 6700 грн на місяць, прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць – 2589 гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у НБУ спрогнозували, що буде із зарплатами 2022-2023 років.

Нагадаємо, українські біженці зобов’язані декларувати доходи. Як цього уникнути і що чекає на порушників.

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