В Минфине сообщили, какой будет "минималка" с 1 января

Кабмин утвердил проект госбюджета-2023. В ближайшее время вместе с соответствующими материалами проект бюджета будет передан на рассмотрение нардепов.

"Минималка" с 1 января 2023 года, согласно с госбюджетом, составит 6700 грн в месяц (сейчас 6500 гривен).

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко отметил, что государственный бюджет-2023 – это бюджет страны, которая станет сильнее, усилит свою обороноспособность, сможет восстанавливаться после нанесенного ущерба из-за российской вооруженной агрессии, а также заботиться о нуждающихся гражданах.

"Несмотря на сложные условия военного положения, в проекте бюджета сохранен уровень социальных стандартов: минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц — 2589 гривен", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, в НБУ спрогнозировали, что будет с зарплатами 2022-2023 гг.

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