Помер "Король футболу" Пеле

29 грудня помер легендарний бразильський футболіст Пеле. Йому було 82 роки.

Про це пише The Associated Press.

Останні дні свого життя Пеле провів у лікарні з рідними. Родина ні на хвилину його не покидала.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали, що у Пеле з'явилися набряки, проблеми із серцем і сплутаність свідомості. На тлі цього було ухвалено рішення про його екстрену госпіталізацію.

Згодом сам Пеле повідомив, що перебуває в лікарні із плановим щомісячним візитом.

Водночас, за інформацією ЗМІ, "Король футболу" перебував у важкому стані, а його організм більше не реагує на хіміотерапію.

Біографія Короля футболу

Справжнє ім'я Пеле Едсон Арантіс ду Насіменту. Він народився 23 жовтня 1940. Грав за клуби "Сантос" і "Нью-Йорк Космос". Провів 89 матчі і забив 80 голів у складі збірної Бразилії.

Це - єдиний футболіст у світі, який тричі ставав чемпіоном світу як гравець (в 1958, 1962 і 1970 роках). Учасник чотирьох чемпіонатів світу. Найкращий гравець чемпіонату світу 1970 року. Найкращий молодий гравець чемпіонату світу 1958. Футболіст року в Південній Америці 1973 року. Двічі член символічних збірних чемпіонатів світу. Дворазовий володар Міжконтинентального кубка і Кубка Лібертадорес, переможець Суперкубка міжконтинентальних чемпіонів, десятиразовий чемпіон штату Сан-Паулу, чотириразовий переможець турніру Ріо-Сан-Паулу в складі "Сантоса".

Кращий футболіст XX століття за версією футбольної Комісії ФІФА; по голосуванню на офіційному сайті організації Пеле — другий футболіст в XX столітті. Є кращим спортсменом XX століття за версією Міжнародного Олімпійського комітету. Від 1995 до 1999 року був міністром спорту Бразилії.

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