Умер "Король футбола" Пеле

29 декабря скончался легендарный бразильский футболист Пеле. Ему было 82 года.

Об этом пишет The Associated Press.

Последние дни жизни Пеле провел в больнице с родными. Семья ни на минуту его не покидала.

Напомним, ранее СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его экстренной госпитализации.

Впоследствии сам Пеле сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

В то же время, по информации СМИ, "Король футбола" находился в тяжелом состоянии, а его организм больше не реагирует на химиотерапию.

Биография Короля футбола

Настоящее имя Пеле Эдсон Арантис ду Насименту. Он родился 23 октября 1940 года. Играл за клубы "Сантос" и "Нью-Йорк Космос". Провёл 89 матча и забил 80 голов в составе сборной Бразилии.

Это – единственный футболист в мире, который трижды становился чемпионом мира как игрок (в 1958, 1962 и 1970 годах). Участник четырех чемпионатов мира. Лучший игрок чемпионата мира 1970 года. Лучший молодой игрок чемпионата мира 1958 года. Футболист года в Южной Америке 1973 года. Дважды член символических сборных чемпионатов мира. Двухкратный обладатель Межконтинентального кубка и Кубка Либертадорес, победитель Суперкубка межконтинентальных чемпионов, десятикратный чемпион штата Сан-Паулу, четырехкратный победитель турнира Рио-Сан-Паулу в составе "Сантоса".

Лучший футболист XX века по версии футбольной Комиссии ФИФА; по голосованию на официальном сайте организации Пеле – второй футболист XX века. Является лучшим спортсменом XX века по версии Международного Олимпийского комитета. С 1995 по 1999 год был министром спорта Бразилии.

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