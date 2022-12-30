Врачи назвали точную причину смерти Пеле

Бразилец не сумел побороть рак, с которым сражался последние годы своей жизни.

Врачи бразильской клиники "Альберт Эйнштейн" в Сан-Паулу, где провел последний месяц своей жизни 82-летний Пеле, назвали причину смерти легендарного футболиста.

В официальном заявлении медицинского учреждения отмечается, что Пеле умер из-за развития онкологического заболевания, что привело к многочисленному отказу в работе внутренних органов.

"Клиника "Альберт Эйнштейн" с горечью подтверждает известие о смерти Пеле, зафиксированное 29 декабря в 15:27 (20:27 по киевскому времени – прим.) в результате множественного отказа органов в результате негативной динамики рака прямой кишки и клинического состояния (пациента – прим. )", – говорится в сообщении.

Напомним, в последнее время здоровье "короля футбола" резко ухудшилось. В сентябре 2021 года Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой части толстой кишки. К сожалению, рак прогрессировал и вызвал проблемы с почками и сердцем. 82-летний бразилец проходил курс лечения, однако химиотерапия уже не помогала.

Пеле – единственный в истории трехкратный чемпион мира по футболу (1958, 1962, 1970). На клубном уровне он выступал за бразильский "Сантос" и американский "Нью-Йорк Космос". За свою профессиональную карьеру Пеле забил 1281 гол в 1363 матчах, в том числе 1091 в 1116 играх за "Сантос" и 77 в 92 матчах за национальную сборную.

Пеле был признан лучшим футболистом XX века по версиям ФИФА и Международной федерации футбольной истории и статистики.

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