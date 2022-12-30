Лікарі назвали точну причину смерті Пеле

Бразилець не зумів побороти рак, з яким боровся останні роки свого життя.

Лікарі бразильської клініки "Альберт Ейнштейн" в Сан-Паулу, де провів останній місяць свого життя 82-річний Пеле, назвали причину смерті легендарного футболіста.

В офіційній заяві медичного закладу зазначається, що Пеле помер через розвиток онкологічного захворювання, що призвело до численної відмови в роботі внутрішніх органів.

"Клініка "Альберт Ейнштейн" з гіркотою підтверджує звістку про смерть Пеле, зафіксовану 29 грудня о 15:27 (20:27 за київським часом – прим.) внаслідок множинної відмови органів у результаті негативної динаміки раку прямої кишки та клінічного стану (пацієнта – прим.)", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем. 82-річний бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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