Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські школярі отримали аптечки, що допоможуть убезпечити життя

Дата публікації
Перегляди
127
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські школярі отримали аптечки, що допоможуть убезпечити життя

Компанія SOCAR Energy Ukraine зібрала 1 млн грн на медичні набори для школярів.

На ці кошти закуплено 574 аптечки, які були передані у 12 шкіл в різних областях України.

Окрім медичних наборів, кожна аптечка містить інструкції з психологічної допомоги для учнів та персоналу шкіл. Ці інструкції були підготовлені в межах ініціативи першої леді Олени Зеленської щодо створення Національної програми ментального здоров'я, розробка якої координується Міністерством охорони здоров’я України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

©

«Для компанії цей проєкт був дуже важливим. Адже для нас завжди на першому місці є допомога українцям. І, звичайно, хочу подякувати нашим партнерам та всім тим, хто долучився до збору коштів. Цей проєкт успішно завершено, а ми рухаємось далі – багато хто потребує допомоги, і у нас заплановано ще багато важливих благодійних ініціатив», - зазначив Ігор Орлов, директор мережі SOCAR Energy Ukraine.

Партнером та реалізатором благодійного проєкту SOCAR Energy Ukraine виступала благодійна платформа dobro.ua, експертна підтримка була надана Міністерством освіти і науки України.

«Від 24 лютого 2022 року змінилося життя кожного українця. Російськими ракетами зруйновано та пошкоджено понад 3 тис. закладів освіти. Та попри намагання окупантів завадити українським дітям здобувати освіту, спільними зусиллями ми створили безпечні умови для навчання. Учні мають можливість вчитися у традиційному форматі за єдиної умови – облаштованого укриття. У ньому мають бути аптечки, аби у разі необхідності надати першу медичну допомогу. Вдячний відповідальному бізнесу – мережі заправок SOCAR Energy Ukraine та благодійній платформі dobro.ua за добру справу і приклад спільного внеску у формування безпечного освітнього середовища. Адже заклад освіти – територія безпеки!» – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

©

«Відчуття постійної небезпеки змушує нас діяти та ще більше турбуватися про близьких.  Разом із Socar ми намагалися надати якомога більшу підтримку дітям, які змушені дорослішати у цей важкий час. На жаль, вони мають бути готові до різних небезпечних ситуацій і в наших силах надати усе, що може сьогодні врятувати їхні життя. Дякуємо кожному українцю, який зараз обирає робити добро», - Гуцал Ірина, директорка благодійної платформи dobro.ua.

Нагадаємо, у листопаді 2020 року мережа автозаправок SOCAR Energy Ukraine долучилася до спільноти «Бізнес без бар’єрів».

Як учасник спільноти компанія ділиться досвідом розбудови безбар’єрного середовища та й надалі створює комфортні умови для різних людей. Адже один із найважливіших векторів соціальної відповідальності SOCAR Energy Ukraine — популяризація безбар'єрності у суспільстві.

©

«Бізнес без бар'єрів» — спільнота прогресивних мотивованих компаній, яка об'єдналася навколо ініціативи першої леді Олени Зеленської «Без бар’єрів». Наразі спільнота налічує 22 компанії, кожна з яких спрямовує зусилля на підтримку українського суспільства.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
127
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація