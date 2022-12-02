"Король футбола" Пеле прокомментировал свою госпитализацию

Трехкратный чемпион мира по футболу, 82-летний Пеле прокомментировал информацию о своей экстренной госпитализации. Он сообщил, что находится в больнице с плановым ежемесячным визитом.

Об этом футболист написал на своей странице в Instagram.

Также он опубликовал фотографию здания в Катаре, на фасаде которой с помощью подсветки изобразили его лицо и пожелание выздоровления.

"Друзья, я нахожусь в больнице с ежемесячным визитом. Всегда приятно получать такие положительные месседжи. Спасибо Катару и всем, кто присылает мне хорошее настроение", – написал бразилец.

Прошлой осенью Пеле перенес операцию по удалению опухоли в правой кишке. В феврале этого года он две недели лежал в больнице из-за инфекции мочевыводящих путей. Также весной бразилец проходил лечение от рака толстой кишки.

Напомним, что СМИ писали, что у Пеле появились отеки, проблемы с сердцем и спутанность сознания. На фоне этого было принято решение о его госпитализации.

Пеле трижды выигрывал чемпионат мира в составе сборной Бразилии (1958, 1962, 1970). Он выступал за такие клубы, как "Сантос" и "Нью-Йорк Космос".

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