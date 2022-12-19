"Таке свято буде": Данілов дав прогноз, коли війна в Україні може закінчитися

Данілов позитивно ставиться до прогнозу, що війна має закінчитися до початку літа 2023 року.

Секретар РНБО Олексій Данілов запевнив, що перемога України у війні з Росією, яка цинічно напала на нашу державу, неодмінно буде.

Своїми думками секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов поділився в інтерв'ю УП.

Коментуючи прогноз голови Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирила Буданова, що війна має закінчитися до початку літа наступного року, Данілов сказав, що позитивно ставиться до цього прогнозу.

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За словами Данілова, він би хотів, щоб Буданов не помилявся.

"Я б хотів, щоб це сталося раніше. Але з урахуванням того, що я реаліст, розумію, що раніше весни – літа у нас навряд чи буде таке свято. Але воно обов'язково буде на нашій вулиці", - висловився секретар РНБО.

До слова, президент Володимир Зеленський закликав вивести окупаційну армію з території України і закінчити до Різдва війну.

Але у Москві відповіли негативно, а сам диктатор Путін заявляв, що війна в Україні може затягнутися на тривалий термін.

Напередодні очільниця німецького МЗС Анналена Бербок заявила, що ознак того, що Росія збирається відступити або на свята можуть припинитися бойові дії, у ФРН не бачать.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов, говорячи можливі атаки росіян на новорічні свята, попередив, що українці і держава загалом мусять бути готові до всього.

"У війні немає вихідних, немає якихось свят, немає речей, на які ми можемо не звертати уваги. Мусимо бути готові до всього. Це складний період для нашої країни", - сказав він.

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