Путін тричі переносив дату вторгнення до України – розвідка

Російський диктатор Володимир Путін тричі переносив дату повномасштабного вторгнення до України.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому виданню BILD.

"За нашою інформацією, напад переносили тричі, востаннє – в середині лютого", — каже Скібіцький.

За його словами, Путін кілька разів обговорював дату вторгнення з начальником російського Генштабу Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

"ФСБ наполягала на наступі, вони були переконані, що достатньо підготувалися до вторгнення. Вони вклали величезні ресурси та підштовхували Герасимова до вторгнення", — сказав представник ГУР.

Зрештою Герасимов піддався тиску і погодився на так звану "спецоперацію".

"Наскільки сильно вони прорахувалися, свідчить той факт, що їх частини були забезпечені продовольством, боєприпасами і паливом лише на три дні. У перші дні війни кращі частини російських збройних сил зазнали найбільших втрат, оскільки вони не були готові до такої боротьби", — зазначив Скібіцький.

Він зауважив, що всі першопочаткові цілі РФ не вдалося реалізувати: вони не змогли оточити Київ, а також не змогли взяти Суми, Чернігів чи Харків.

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Путін перед війною відмовився зустрічатись з Володимиром Зеленським і називав його "пособником нацизму". За інформацією цього видання, у лютому 2022-го російська армія планувала взяти Київ за 18 годин.

А за інформацією Financial Times Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки війни для Росії. Директор "Сбербанку" Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна говорили диктаторові про паніку на фінансових ринках та відкидання російської економіки на десятки років назад.

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