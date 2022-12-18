Путин трижды переносил дату вторжения в Украину – разведка

По информации ГУР, нападение переносили трижды, в последний раз – в середине февраля.

Российский диктатор Владимир Путин трижды переносил дату полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью немецкому изданию BILD.

"По нашей информации, нападение переносили трижды, в последний раз — в середине февраля", — говорит Скибицкий.

По его словам, Путин обсуждал несколько раз дату вторжения с начальником российского Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

"ФСБ настаивала на наступлении, они были убеждены, что достаточно подготовились к вторжению. Они вложили огромные ресурсы и подталкивали Герасимова к вторжению", — сказал представитель ГУР.

В конце концов Герасимов подвергся давлению и согласился на так называемую "спецоперацию".

"Насколько сильно они просчитались, свидетельствует тот факт, что их части были обеспечены продовольствием, боеприпасами и топливом всего на три дня. В первые дни войны лучшие части российских вооруженных сил понесли наибольшие потери, поскольку они не были готовы к такой борьбе", — отметил Скибицкий.

Он отметил, что все первоначальные цели РФ не удалось реализовать: они не смогли оцепить Киев, а также не смогли взять Сумы, Чернигов или Харьков.

Ранее издание The New York Times сообщало, что Путин перед войной отказался встречаться с Владимиром Зеленским и называл его "пособником нацизма". По информации этого издания, в феврале 2022-го российская армия планировала взять Киев за 18 часов.

А по информации Financial Times Путина перед вторжением в Украину предупреждали о катастрофических последствиях войны для России. Директор "Сбербанка" Герман Греф и глава Центрального банка Эльвира Набиуллина говорили диктатору о панике на финансовых рынках и отвержении российской экономики на десятки лет назад.

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