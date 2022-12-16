Жданов о визите Путина в Минск: "Будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта"

Кремлевский "фюрер" приедет в Беларусь в понедельник, 19 декабря. Это будет первый личный визит Путина к Лукашенко за последние три года.

Путин будет ломать Лукашенко на открытие второго фронта против Украины или хотя бы на "разрешение" российской армии снова атаковать Украину с белорусской территории.

Об этом в интервью ТСН.ua сказал военный эксперт Олег Жданов.

В целом визит Путина в Беларусь преследует три основные цели.

Во-первых, это участие белорусских войск в войне против Украины на стороне России. Однако это маловероятно.

Во-вторых, Путин будет добиваться получения разрешения Лукашенко на применение российских войск с территории Беларуси.

В третьих, некоторые источники говорят, что Лукашенко может объявить о выходе Беларуси из ОДКБ.

"Он как-то на последнем саммите ОДКБ пошутил, что "я выйду последним, а может и первым". Камера была включена. Это было в кулуарах между заседаниями. И у Путина лицо изменилось. Для Путина было бы катастрофой, если ОДКБ сегодня прекратит свое Сегодня он может хоть как-то в политическом поле демонстрировать, что у него есть военный блок коллективной безопасности, но с его распадом он остается один на один против всего коллективного Запада, так что видите, с одной стороны, Путину есть о чем поговорить с Лукашенко. .А с другой, у Лукашенко, на мой взгляд, достаточно сильная позиция относительно переговоров с Путиным. Посмотрим, уступит ли он. Думаю, что он выстоит", — считает Олег Жданов.

Также эксперт обращает внимание, что с лета не было прилетов ракет по Украине с территории Беларуси. И российские войска хотя и учатся и собираются в Беларуси, но никаких боевых действий против Украины они сегодня не ведут.

Некоторые источники, по словам Олега Жданова, говорят, что Лукашенко ведет сепаратные переговоры с Западом. За счет собственных гарантий безопасности он сегодня готов не предоставлять территорию и воздушное пространство Беларуси для ударов по Украине. Поэтому Путину очень важно преодолеть хотя бы "вето" Лукашенко относительно применения российских войск с территории Беларуси.

"И я напомню, помните, когда активно обстреливали нашу территорию из Беларуси, мы летом задали вопрос о разрыве дипотношений с Беларусью. И как-то так эти обстрелы, раз, и внезапно прекратились, и этот вопрос внезапно снялся с повестки дня. Поэтому, я думаю, Путину есть о чем договариваться с Лукашенко", – говорит Олег Жданов.

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Кроме того, у России нет войска для наступления на Украину с территории Беларуси. Даже если завтра ударят морозы, надо еще собрать это войско. На сегодняшний день в Беларуси около 10 тыс. российских военных. Продолжается постоянная ротация. Россия постоянно их туда завозит, а тех, кто закончил учебу, самолетами вывозят в Ростовскую область и на север украинского Крыма, чтобы восполнять потери в личном составе той группировки российских войск, которая сегодня находится на юго-востоке Украины на оккупированных территориях.

"Если бы на территории Беларуси была сформирована 50-70 тыс. общевойсковая российская армия, тогда бы мы говорили о реальной угрозе того, что она может двинуться в сторону Украины. А на сегодня нет войска, которое могло бы выполнить такое боевое задание. Это с стороны российской армии.А со стороны белорусской, я замечу, что, по сравнению с февралем-мартом, когда Лукашенко начинал внезапные проверки боевой готовности своего войска, он "гонял" по территории Беларуси целые эшелоны и колонны в составе бригад и БТГ. наблюдаем колонны и эшелоны в составе ротных тактических групп, поэтому у него либо ресурс заканчивается, либо уже сил и средств нет. как говорит наш Генштаб, мне очень нравится эта фраза, на сегодняшний день мы не наблюдаем формирования ударных группировок для вторжения в Украину на территории Беларуси", — подытожил Олег Жданов.

Напомним:

Поддержка российского вторжения в Украину режимом Лукашенко оказала Беларусь соучастником войны. Александр Лукашенко разрешил Путину использовать территорию Беларуси для начального этапа российского вторжения в Украину в феврале 2022 года. Также с территории РБ войска РФ регулярно запускают ракеты и дроны по городам Украины.

запускают ракеты и дроны по городам Украины. Александр Лукашенко инициировал внезапную проверку боевой готовности вооруженных сил страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители.

страны. Также появилась информация, что Россия перебрасывает на северную границу Украины военную технику и отправила в Беларусь истребители. представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко сообщил, что Украина готовится к любому возможному развитию событий на северных рубежах и продолжает укреплять границу с Беларусью.

и продолжает укреплять границу с Беларусью. Специалисты американского Института изучения войны (ISW) считают крайне маловероятным вторжение Беларуси в Украину в ближайшем будущем. В ISW объясняют, что россияне специально продвигают тезис о вероятности наступления Белоруссии.