Путіна перед вторгненням в Україну попереджали про катастрофічні наслідки для Росії - FT

За місяць до вторгнення до Путіна приїжджали технократи Набіулліна та Греф

Російські довірені особи диктатора Володимира Путіна попереджали його про катастрофічні наслідки для російської економіки у разі повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це пише видання Financial Times.

Ви дання повідомляє, що за місяць до початку війни до нього у резиденцію приїжджали виконавчий директор "Сбербанку" Герман Греф та голова Центрального банку Ельвіра Набіулліна. Обидва є технократами у керівництві РФ, тому можуть чесно висловлювати свою думку.

Греф під час візиту до Путіна виступив з докладом, у якому попереджав про катастрофічні наслідки, якщо ситуація у відносинах з Україною буде далі загострюватись. Зокрема, Греф та Набіулліна попереджали про паніку на фінансових ринках та відкидання російської економіки на десятки років назад.

Також читайте Путін планує тривалу війну в Україні – Генсек НАТО

У перспективі двох років падіння ВВП вони оцінювали у 30%, а інфляція може змусити Центробанк підіймати ключову ставку до 35%, скорочення реальних доходів очікувалось на рівні 20%.

Також Путіна попереджали, що в результаті війни росіяни почнуть жити набагато гірше і будуть боротися за продукти харчування та ліки, не кажучи вже про інші потреби.

Джерело видання повідомило, що під час зустрічі Грефа перерва Путін та запитав, що може зробити Росія, щоб уникнути західних санкцій, на що директор "Сбербанку" нічого не відповів, оскільки розумів, що на країну чекає геополітична катастрофа.

Обидва залишили зустріч з Путіним так і не дізнавшись, чи врахував він їх попередження та що збирається робити.

"Вони були досить хоробрими, щоб попросити його про зустріч. Але вони не змогли доставити повідомлення. Вони не змогли дати єдиної відповіді", - зазначило одне з джерел.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Адміністрація президента Росії дала розпорядження держкорпораціям підготувати позитивний порядок денний з новин та заходів, участь у яких міг би взяти Володимир Путін.

Крім того, ми раніше інформували, що вперше за 10 років Путін скасував підсумкову пресконференцію, яку влаштовує щороку з російськими та іноземними журналістами.

Новини ТСН 19:30 за 16 грудня 2022 року | Новини України (повна версія жестовою мовою)

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.