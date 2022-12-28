Когда может закончиться война в Украине и что будет в 2023 году: оценка генерала США

Украине суждено быть на переднем крае обороны Европы, говорит экс-главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Диктатор РФ Владимир Путин был уверен, что война против Украины будет короткой и что НАТО будет реагировать "в некоторой степени бессильно". Но Альянс сейчас значительно сильнее, сплоченнее, и помощь союзников достигла определенного обнадеживающего ритма.

Об этом заявил экс-головнокомандующий силами НАТО в Европе генерал в отставке Джеймс Джонс в интервью "Голосу Америки".

По его словам, РФ потерпела поражение уже сегодня и Москве пришлось изменить первоочередные цели, которых им, очевидно, уже не достичь.

"Она (РФ. – Ред.) была вынуждена отступить, хотя она и не признает этого, но это понимают в военном сообществе, в НАТО, и в США. Я думаю, что многие, вероятно, были удивлены ее неудачами", – сказал Джонс.

По его словам, для Украины очень важна военная помощь. И, если ее поставки станут быстрее, Украина в 2023 году сможет наносить удары на гораздо большие дистанции.

"Способность союзников обучать и оснащать украинскую армию была медленной в начале, но сейчас она достигла определенного ритма, который гораздо больше обнадеживает. Я действительно считаю, что они (украинцы. – Ред.) должны быть оснащены оружием большего радиуса действия", – говорит экс-головнокомандующий силами НАТО в Европе.

Генерал выразил надежду, что полномасштабная война закончится уже в 2023 году. Но он допустил вероятность того, что она затянется.

Кроме того, он отметил важность реакции стран Запада и НАТО, которая должна стать сигналом для других авторитарных режимов, "внимательно следящих за происходящим, когда диктатор начинает непровоцированную, незаконную войну и какие последствия для его репутации и статуса".

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"Когда эта война закончится, у нас должен быть план, который может помочь Украине быстро восстановить свой потенциал. Украине, я считаю, суждено было быть на переднем крае обороны Европы в течение длительного времени – в зависимости от того, что происходит в РФ..."три вещи, которые я считаю чрезвычайно важными: скорая доставка помощи, оказание гуманитарной помощи и долгосрочный план восстановления Украины. Как только все это станет реальностью, это сражение завершится", – сказал Джонс.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украину впереди ждут важные события. Ермак подчеркнул, что у Украины есть важная цель – выход на границы 1991 года.

Ранее глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов выразил мнение, что Украина освободит все захваченные Россией территории, а временно оккупированный Крым будет возвращен комбинированным путем — военной силой и дипломатией.

В свою очередь председатель правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский говорит, что слышал разные прогнозы, и последний из них указывал на 2030 год как на возможный момент завершения войны.

"На мой взгляд, это не продлится так долго, возможно даже меньше, чем мы думаем", — сказал Качинский.

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