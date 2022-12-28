Де 1,2 млн Сил оборони?: Жданов відповів, чому до Бахмута не кидають всі резерви

Експерт наголосив, що потрібно тримати оборону на всьому кордоні з Білоруссю і Росією, а також на узбережжі.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому українське командування не підтягує всі резерви до Бахмута, якщо Сили оборони України становлять близько 1,2 млн людей.

Про це він розповів у своєму youtube-каналі.

Експерт наголосив, що в України – майже 3,5 тис. км кордону, який потрібно охороняти.

"1,2 млн – це Сили оборони, а не ЗСУ. Туди входять Тероборона, Нацгвардія, прикордонники, Нацполіція тощо. Збройних сил набагато менше. Нам потрібно тримати оборону на всьому нашому кордоні з Білоруссю і Росією. Також потрібно тримати гарнізони на узбережжі Чорного моря. Без цього теж не обійтися – а раптом буде висадка ворожого десанту", – зазначив він.

Жданов пояснив, що командування не може вивести війська, наприклад, з Сумської чи Чернігівської області.

"Адже тоді туди зайдуть диверсійно-розвідувальні групи. Побачать, що нема наших військ, пойдуть батальйонно-тактичні групи РФ – буде нове вторгнення", – наголосив експерт.

Він запевнив, що до Бахмуту час від часу підходять необхідні резерви – "можливо, не у такій кількості, як хотілося б, але вони є".