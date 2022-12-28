Де 1,2 млн Сил оборони?: Жданов відповів, чому до Бахмута не кидають всі резерви

Експерт наголосив, що потрібно тримати оборону на всьому кордоні з Білоруссю і Росією, а також на узбережжі.
Військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому українське командування не підтягує всі резерви до Бахмута, якщо Сили оборони України становлять близько 1,2 млн людей.
Про це він розповів у своєму youtube-каналі.
Експерт наголосив, що в України – майже 3,5 тис. км кордону, який потрібно охороняти.
"1,2 млн – це Сили оборони, а не ЗСУ. Туди входять Тероборона, Нацгвардія, прикордонники, Нацполіція тощо. Збройних сил набагато менше. Нам потрібно тримати оборону на всьому нашому кордоні з Білоруссю і Росією. Також потрібно тримати гарнізони на узбережжі Чорного моря. Без цього теж не обійтися – а раптом буде висадка ворожого десанту", – зазначив він.
Жданов пояснив, що командування не може вивести війська, наприклад, з Сумської чи Чернігівської області.
"Адже тоді туди зайдуть диверсійно-розвідувальні групи. Побачать, що нема наших військ, пойдуть батальйонно-тактичні групи РФ – буде нове вторгнення", – наголосив експерт.
Він запевнив, що до Бахмуту час від часу підходять необхідні резерви – "можливо, не у такій кількості, як хотілося б, але вони є".
Ситуація в Бахмуті: останні новини
Нагадаємо, що 20 грудня президент Володимир Зеленський несподівано відвідав Бахмут і нагородив захисників України. Це місто окупанти намагаються захопити ще від травня. Воно залишається однією із найгарячіших точок на всій лінії фронту.
Сьогодні начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов також відвідав передові позиції українських захисників в Бахмуті. Він побував менше, ніж за кілометр від лінії зіткнення.
Стало відомо, що у Бахмуті росіяни використовують військовополонених, щоб підібратись до українських позицій.
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