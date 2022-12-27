Нескінченна війна з Росією є можливою - Жданов

Україна може опинитися в такій самій ситуації, як Ізраїль, вважає Жданов.

Військовий експерт Олег Жданов не виключає варіанту, що військові дії між Україною та Росією будуть тривати доти, доки існуватимуть держави.

Таку думку Жданов висловив під час прямого ефіру на своєму Ютуб-каналі у вівторок, 27 грудня.

"Це один із варіантів закінчення цієї війни. Вийшовши на кордони 1991 року, ми можемо закінчити активну фазу військових дій. Так, ми можемо опинитися в ситуації, в якій зараз Ізраїль. Коли ворог буде постійний. І скільки часу будуть існувати наші держави, стільки буде існувати протистояння між нами", - вважає він.

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У Зеленського вважають, що війна в Україні навряд чи закінчиться навесні 2023 року.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна переможе у війні, якщо зможе вистояти цю зиму. За його словами, у росіян залишилася єдина реальна зброя – удари по енергетиці. А голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що ціль України - це кордони 1991 року, а не 23 лютого.

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов каже, що Україна звільнить усі захоплені Росією території, а тимчасово окупований Крим буде повернуто комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.

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