"УЗ" предупредила о задержке некоторых поездов: перечень рейсов

В Украине из-за обесточивания отдельных участков 2 из 70 рейсов "Укрзализныци" задерживаются на 30 минут и больше.

Об этом сообщила пресс-служба "УЗ".

В частности: задерживается поезд №43/44 Ивано-Франковск – Киев. Время задержки 1:08. Также поезд №743/744 Киев – Львов отстает от графика на 0:46 минут.

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"В связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге мы организовываем пересадку пассажиров рейса №712/711 Киев — Краматорск в спальных вагонов под резервным тепловозом, обратная отправка из Краматорска ожидается с задержкой, о которой наша поездная бригада сообщит дополнительно", — сказано в сообщении.

В "УЗ" сообщили, что ситуация на всех вокзалах страны контролируемая, есть резервное энергоснабжение, посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжается подземными переходами.

На железнодорожных вокзалах Украины также открыты "Пункти незламності", а на крупнейших — работают "Фортеці незламності", где можно согреться бесплатным чаем, зарядить гаджеты и найти гарантированную связь.

Кроме того, пассажиры, которые при форс-мажорных обстоятельствах в результате обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, с тем же билетом могут продолжить движение следующего рейса аналогичного направления.

Тем временем, Киевская кольцевая электричка курсирует четко по графику.

Напомним, утром 26 января из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применили экстренные отключения света.

Сейчас в Украине работает ПВО — в ряде областей раздаются взрывы.

В результате вражеского ракетного обстрела Украины в нескольких областях, в частности в Винницкой области, есть попадания.

Также о взрывах в Днепровском районе Киева сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

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