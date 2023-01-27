Канада предоставит Украине четыре танка Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд заявила, что государство передаст Украине четыре танка Leopard 2 из своих составов.

Об этом пишет Укринформ.

Канада также предоставит запасные детали к танкам и обеспечит обучение украинским военным основам использования Leopard 2.

«В согласовании с нашими союзниками и партнерами мы предоставим танки Leopard 2, детали к ним и обучение, реагируя на срочный запрос Украины. Канада твердо поддерживает Украину в ее борьбе за свободу и демократию», – отметила канадский чиновник.

Украинские танкисты будут проходить обучение на территории третьей страны, куда будут командированы канадские инструкторы.

Передача танков Leopard 2 вместе с помощью союзников и партнеров существенно поможет Вооруженным силам Украины в их героической защите независимости государства, его суверенитета и территориальной целостности», — отметили в Минобороны.

Канада всего имеет на вооружении более 80 таких танков.

В 2022 году Канада предоставила Украине прямую финансовую, военную, гуманитарную и другую помощь на почти 4 млрд дол. США.

Передача Украине танков

Германия приняла решение о том, что передаст Украине 14 танков Leopard 2 собственного производства из состава Бундесвера. Кроме того, Берлин разрешил другим странам отправлять эти танки в Украину.

Добавим, что министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что танки Leopard 2 из Германии могут быть доставлены в Украину примерно за три месяца.

Что известно о поставках танков Украине — читайте в материале ТСН.ua.

Также читайте Испания готова предоставить Украине более 50 танков Leopard

Читайте также:

США и Германия дадут "Abrams" и "Leopard 2" Украине - ВСУ начинают обучение