Евросоюз предлагает ужесточить санкции против Беларуси, — Bloomberg

Ограничения для Беларуси могут приблизить к уровню санкций против РФ.

Европейский союз предлагает новые санкции против Беларуси из-за ее поддержки вторжения России в Украину. Они будут касаться в том числе и ограничений в технологическом и энергетическом секторах страны.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Предлагаемые ЕС санкции будут включать:

Запрет на экспорт товаров и технологий, которые используются в военных целях и могут повысить промышленный потенциал страны;

Ограничение на закупку нефти, угля, металлопродукции и золота;

Торговые ограничения на предметы роскоши, инвестиции и услуги;

Ограничения деятельности страны в авиационном, энергетическом секторах и не только.

В ЕС планируют разрешить преследовать тех, кто помогает обойти санкции, против белорусских физических и юридических лиц. Для одобрения предложенных мер требуется поддержка всех государств-членов Союза.

Недавно мы сообщали, что США могут ослабить санкции против РФ. Впрочем, это произойдет при условии, если Путин выведет войска из Украины.

Также ТСН.ua сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции СНБО против Вадима Новинского, митрополита Павла и ряда представителей РПЦ.

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