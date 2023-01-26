США могут ослабить санкции против России: у Байдена назвали условие

Нуланд считает, что госсекретарь США Энтони Блинкен также согласен с ее заявлением.

США не исключают возможности смягчить санкции против России, введенные из-за жестокой агрессии против Украины, если Путин выведет все войска из Украины и сядет за стол переговоров.

Об этом сказала заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд на слушаниях в Комитете по международным делам Сената в четверг, 26 января.

"В контексте решения Путина вести серьезные переговоры, вывести свои войска из Украины и вернуть территорию я, конечно, буду поддерживать (смягчение санкций – ред.). Думаю, что и госсекретарь Энтони Блинкен тоже", — заявила она.

Напомним, в четверг, 26 января, США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и заморозили все активы группировки. Как сообщила министр финансов США Джанет Йеллен, новые санкции еще больше ударят по способности президента-диктатора РФ Владимира Путина поддерживать ВС РФ.

Добавим, что потери "Вагнера" на войне России против Украины исчисляются тысячами. Основатель преступной организации Пригожин бросает своих наемников в жесточайшие бои. Как свидетельствуют спутниковые фото, кладбище вагнеровцев в России выросло почти в семь раз.

Между тем, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк утверждает, что ЧВК "Вагнер" уже потеряла убитыми и ранеными 77% из почти 40 тысяч завербованных в колониях заключенных.

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