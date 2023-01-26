США можуть послабити санкції проти Росії: у Байдена назвали умову

Нуланд вважає, що держсекретар США Ентоні Блінкен також згідний із її заявою.

США не виключають можливості пом'якшити санкції проти Росії, запроваджені через жорстку агресію проти України, якщо Путін виведе усі війська з України та сяде за стіл переговорів.

Про це сказала заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд на слуханнях у Комітеті з міжнародних справ Сенату у четвер, 26 січня.

"У контексті рішення Путіна вести серйозні переговори, вивести свої війська з України та повернути територію, я, звичайно, підтримуватиму (пом'якшення санкцій - ред.). Думаю, що і держсекретар Ентоні Блінкен теж", - заявила вона.

Нагадаємо, у четвер, 26 січн, США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією та заморозили усі активи угруповання. Як повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен, нові санкції ще більше вдарять по спроможності президента-диктатора РФ Володимира Путіна підтримувати ЗС РФ.

Додамо, що втрати "Вагнера" на війні Росії проти України обчислюються тисячами. Засновник злочинної організації Пригожин кидає своїх найманців у найжорстокіші бої. Як свідчать супутникові фото, кладовище вагнерівців у Росії зросло майже у сім разів.

Тим часом радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк стверджує, що ПВК Вагнера вже втратила вбитими і пораненими 77% з майже 40 тисяч завербованих у колоніях в'язнів.

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