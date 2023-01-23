ЕС может ввести новые санкции против РФ и Беларуси

Стало известно о новом возможном пакете санкций против России и ее сообщников.
Европейский Союз хочет ввести десятый пакет санкций против РФ в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля 2023 года.
Об этом пишет журналист Рикарда Йозвяка в Twitter.
В 10-й sanctions package на #Russia будет ехать за 1-й годовой целый ряд инваций of #Ukraine, 24 Feb. the sanctions on #Belarus might come even earlier. отзыв о ценном ящике на мухе второго ящика в конце марта— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 22, 2023
"10-й пакет санкций ЕС против России будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против Беларуси могут быть введены еще раньше", — говорится в сообщении.
Также пересмотр граничной цены на российскую нефть может состояться в начале марта 2023 года.
Напомним, ранее представитель правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.
Кроме того, мы информировали, что власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро.
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