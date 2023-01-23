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ЕС может ввести новые санкции против РФ и Беларуси

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1408
Время на прочтение
1 мин
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ЕС может ввести новые санкции против РФ и Беларуси

Фото: Getty Images

Стало известно о новом возможном пакете санкций против России и ее сообщников.

Европейский Союз хочет ввести десятый пакет санкций против РФ в годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля 2023 года.

Об этом пишет журналист Рикарда Йозвяка в Twitter.

"10-й пакет санкций ЕС против России будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против Беларуси могут быть введены еще раньше", — говорится в сообщении.

Также пересмотр граничной цены на российскую нефть может состояться в начале марта 2023 года.

Напомним, ранее представитель правительства Польши раскритиковал заявление главы МИД Австрии, призвавшего ослабить европейские ограничения в отношении Москвы.

Кроме того, мы информировали, что власти Кипра арестовали на счетах подсанкционных россиян 105 миллионов евро.

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Дата публикации
Просмотры
1408
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