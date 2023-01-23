В Сумской области враг обстрелял две громады: подробности

Стала известна ситуация на приграничных Сумской области по состоянию на 21:30 22 января 2023 года.

В течение дня россияне обстреляли Новослободскую и Шалыгинскую громады.

Об этом в сообщении в социальных сетях сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

По Новослободской громаде враг трижды открывал огонь. Это были минометные обстрелы – вместе 15 прилетов.

По Шалыгинской громаде противник ударил однажды из артиллерии.

В обоих случаях без пострадавших и разрушений.

«Верим в наших защитников и защитниц! Тихой ночью нам, Сумщина!», — говорится в сообщении.

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Напомним, что ранее враг нанес 115 ударов по приграничной Сумщине. В результате обстрела ранены.

Накануне российские диверсанты пытались пересечь границу на Сумщине. Группа состояла из шести человек.

К тому же россияне обстреляли две громады на Сумщине из минометов и стрелкового оружия. Жертв и пострадавших нет.

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