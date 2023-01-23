В Турции перенесут дату президентских выборов: названа причина

Выборы в Турции пройдут в мае.

Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.

Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.

"Выборы пройдут 14 мая", - сказал он в ходе встречи с молодежью в провинции Бурса.

Ранее выборы были намечены на 18 июня, но Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше.

Выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, из-за этого их лучше перенести.

Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет горячей.

Тем временем многие западные СМИ называют грядущие выборы самым большим испытанием для Эрдогана за последние 20 лет.

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Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский 20 января 2023 года провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Лидеры стран говорили о войне.

Также президент Турции обсудил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе обмен пленными с Украиной.

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