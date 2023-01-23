В Турции перенесут дату президентских выборов: названа причина

Выборы в Турции пройдут в мае.
Президентские и парламентские выборы в Турции состоятся 14 мая.
Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в эфире телеканала TRT.
"Выборы пройдут 14 мая", - сказал он в ходе встречи с молодежью в провинции Бурса.
Ранее выборы были намечены на 18 июня, но Эрдоган неоднократно заявлял, что голосование может состояться раньше.
Выборы в июне совпадут с высоким туристическим сезоном, из-за этого их лучше перенести.
Предвыборные опросы показывают, что борьба как на президентских, так и на парламентских выборах будет горячей.
Тем временем многие западные СМИ называют грядущие выборы самым большим испытанием для Эрдогана за последние 20 лет.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский 20 января 2023 года провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом. Лидеры стран говорили о войне.
Также президент Турции обсудил с кремлевским диктатором Владимиром Путиным ряд вопросов, в том числе обмен пленными с Украиной.
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