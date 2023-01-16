Путин и Эрдоган провели телефонный разговор: о чем говорили

Президент Турции обсудил с кремлевским диктатором ряд вопросов, в том числе обмен пленными с Украиной.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава страны-агрессора Владимир Путин провели телефонный разговор.

Об этом сообщило прокремлевское издание ТАСС.

Основные тезисы

Путин обсудил с Эрдоганом вопрос обмена пленными с Украиной;

главы стран обсудили нормализацию отношений Турции и Сирии;

Путин и Эрдоган обсудили реализацию зерновой сделки;

главы стран подтвердили настроение на взаимодействие в энергетике, включая поставки российского газа и создание газового хаба;

Путин и Эрдоган отметили значимость работы РФ, Турции и Ирана в рамках астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию.

Кроме того, кремлевский диктатор пожаловался Эрдогану на якобы "деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий".

Заявления администрации президента Турции

Эрдоган в разговоре с Путиным, по данным пропагандистского издания ТАСС, подтвердил готовность Турции выступить в роли посредника в "урегулировании украинского кризиса".

Кроме того, Эрдоган обсудил с Путиным конкретные шаги по переработке в Турции зерна из РФ и его поставки странам Африки.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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