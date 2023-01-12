Эрдоган пообщается с Путиным и Зеленским: о чем будут говорить

Турецкий лидер пообещал провести телефонные разговоры о создании гуманитарного коридора между Россией и Украиной в ближайшее время — "сегодня-завтра".

В четверг, 12 января, главный омбудсмен Турции Шереф Малкоч анонсировал телефонные переговоры турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом России Путиным и президентом Украины Зеленским для создания гуманитарного коридора между Россией и Украиной.

Об этом сообщает издание Hurriyet со ссылкой на заключительную речь Малкоча на конференции "Будущее прав человека в 21 веке", завершившейся сегодня в Анкаре.

По словам обмбудсмена, он просил Эрдогана поддержать создание гуманитарного коридора между Россией и Украиной, и турецкий лидер согласился.

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"Хотел бы объявить, что наш президент проведет телефонный разговор и с господином Зеленским, и с господином Путиным сегодня или завтра по этому вопросу. После этого – дело за нами. Будем вместе координировать", – сказал омбудсмен Турции.

Шереф Малкоч подчеркнул, что администрация турецкого президента уже начала необходимую работу по созданию гуманитарного коридора.

"Если мы сможем добиться успеха в обмене раненых, детей или женщин в Украине, это будет один из наиболее значимых аспектов этой встречи", — сказал он, имея в виду встречу омбудсменов Украины и России в Анкаре.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Турции сообщили, что поддерживают "формулу мира", предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским в ноябре 2022 года.

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