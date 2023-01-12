Ердоган поспілкується з Путіним та Зеленським: про що говоритимуть

У четвер, 12 січня, головний омбудсмен Туреччини Шереф Малкоч анонсував телефонні переговори турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Путіним і президентом України Зеленським для створення гуманітарного коридору між Росією та Україною.

Про це повідомляє видання Hurriyet з посиланням на заключну промову Малкоча на конференції “Майбутнє прав людини в 21 столітті”, яка завершилася сьогодні в Анкарі.

За словами омбудсмена, він просив Ердогана підтримати створення гуманітарного коридору між Росією та Україною і турецький лідер погодився.

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"Хотів би оголосити, що наш президент проведе телефонну розмову і з паном Зеленським, і з паном Путіним сьогодні або завтра з цього питання. Після цього – справа за нами. Будемо разом координувати", – сказав омбудсмен Туреччини.

Шереф Малкоч наголосив, що адміністрація турецького президента вже почала необхідну роботу для створення гуманітарного коридору.

“Якщо ми зможемо досягти успіху в обміні поранених, дітей чи жінок в Україні, це буде один із найбільш значущих аспектів цієї зустрічі”, – сказав він, маючи на увазі зустріч омбудсменів України та Росії в Анкарі.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

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