Польский эксперт: все признаки указывают на вступление Беларуси в войну

Конрад Музыка подчеркнул, что обучающая активность военных Беларуси в прошлом году была максимальной после 1991 года.

Все признаки указывают на то, что Беларусь в скором времени присоединится к войне против Украины.

Такое мнение высказал польский военный аналитик, руководитель аналитического центра Rochan Consulting Конрад Музыка в комментарии Sky News.

Конрад Музыка назвал белорусские войска "несколько загадочными", но отметил, что армия Беларуси тренировалась практически без остановки с апреля и недавно обновила данные по своим резервам. Учебная активность военных Беларуси в прошлом году была максимальной после распада СССР.

"Мы никогда не видели, чтобы белорусские войска так интенсивно тренировались. Они практически отработали все военные возможности, которые потребуются Беларуси для вступления в войну", – заявил эксперт.

Он напомнил, что в Беларуси завершили обновление данных по резервистам. Это означает, что система военного резерва готова к мобилизации.

"Сейчас им нужно политическое решение начать мобилизацию и вступить в войну. Случится ли это или нет, мы не знаем, потому что у нас нет представления о том, что думает Лукашенко. Но все указывает на то, что Беларусь когда-нибудь в будущем присоединится к войне", – добавил аналитик.

По словам Музыки, в настоящее время в Беларуси дислоцировано от 10 тыс. до 15 тыс. российских военных, регулярно тренирующихся вместе с белорусскими силами.

"Пока эта деятельность ограничена полигонами, и пока мы не видели никаких признаков того, что силы, будь то российские или белорусские действительно перемещаются к границе с Украиной", – подытожил польский эксперт.

Угроза из Беларуси: последние новости

Напомним, что по данным Генштаба, на территории Беларуси ныне находятся от 10 до 30 тысяч мобилизованных россиян, которые там тренируются.

Сегодня, 16 января, стало известно, что в Беларусь прилетели истребители и прибыла новая техника и солдаты. 16 января в Беларуси также стартовали совместные военные учения с российской авиацией, во время которых будут задействованы все полигоны и аэродромы.

Кроме того, сообщалось, что на аэродроме в белорусском Лунинце, вблизи украинской границы, срочно модернизируют казармы для российских летчиков.

Ранее мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" сообщала, что Россия, вероятно, перегруппировывает свои войска в Беларуси. По инормации СМИ, в Беларуси создают аналог ЧВК "Вагнера".

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