Польський експерт: всі ознаки вказують на вступ Білорусі у війну

Конрад Музика наголосив, що навчальна активність військових Білорусі торік була максимальною після 1991 року.

Всі ознаки вказують на те, що Білорусь невдовзі приєднається до війни проти України.

Таку думку висловив польський військовий аналітик, керівник аналітичного центру Rochan Consulting Конрад Музика в коментарі Sky News.

Конрад Музика назвав білоруські війська "дещо загадковими", але зауважив, що армія Білорусі тренувалася практично без зупинки від квітня і нещодавно оновила дані щодо своїх резервів. Навчальна активність військових Білорусі в минулому році була максимальною після розпаду СРСР.

"Ми ніколи не бачили, щоб білоруські війська так інтенсивно тренувалися. Вони практично відпрацювали всі військові можливості, які будуть потрібні Білорусі для вступу у війну", – заявив експерт.

Він нагадав, що у Білорусі завершили оновлення даних щодо резервістів. Це означає, що система військового резерву тепер готова до мобілізації.

"Зараз їм потрібне політичне рішення розпочати мобілізацію та вступити війну. Чи станеться це чи ні, ми не знаємо, тому що ми не маємо уявлення про те, що думає Лукашенко. Але все вказує на те, що Білорусь колись у майбутньому приєднається до війни", – додав аналітик.

За словами Музики, наразі у Білорусі дислоковано від 10 тис. до 15 тис. російських військових, які регулярно тренуються разом із білоруськими силами.

"Поки що ця діяльність обмежена полігонами, і наразі ми не бачили жодних ознак того, що сили, чи то російські, чи то білоруські, дійсно переміщуються до кордону з Україною", – підсумував польський експерт.

Загроза з Білорусі: останні новини

Нагадаємо, що за даними Генштабу, на території Білорусі нині перебувають від 10 до 30 тисяч мобілізованих росіян, які там тренуються.

Сьогодні, 16 січня, стало відомо, що до Білорусі прилетіли винищувачі та прибула нова техніка і солдати. 16 січня у Білорусі також стартували спільні військові навчання із російською авіацією, під час яких будуть задіяні усі полігони та аеродроми.

Крім того, повідомлялося, що на аеродромі у білоруському Лунинці, поблизу українського кордону, терміново модернізують казарми для російських льотчиків.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомляла, що Росія, ймовірно, перегруповує свої війська у Білорусі. За інормацією ЗМІ, у Білорусі створюють аналог ПВК "Вагнера".

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