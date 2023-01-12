Синоптик рассказал, когда в Украину снова вернутся морозы

После потепления, пик которого придется на 17-21 января, в Украину снова вернутся морозы.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Пик потепления придется на 17-21 января. После чего в Украине снова похолодает. Сначала до -3+3 градусов, а с 24 января до -2-9 градусов мороза", — отметил синоптик.

О следующем похолодании также говорила и синоптик Наталья Диденко. Так, по ее прогнозу, еще один период с морозами придет в Украину с 23-24 января.

Прогноз на январь-2023

Напомним, ранее синоптики сообщали, что в целом зима и январь в Украине будут теплыми. Однако периоды с морозами тоже ожидают, хотя они и будут кратковременными. Так, по словам Станислава Щедрина, сильные морозы в Украину придут в конце января и начале февраля. Их потом традиционно сменит оттепель.

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