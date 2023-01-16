Российская ракета в Днепре убила 39-летнюю мать и двух ее дочерей

Российская ракета, попавшая 14 января в жилой дом в Днепре, убила еще одну семью — 39-летнюю Оксану и двух ее дочерей — Лейлу (13 лет) и Михайлину (3 года).

Об этом сообщают знакомые семьи в соцсетях.

"Оксану и двух ее девочек нашли под завалами, к сожалению, они погибли. Это большая трагедия для каждого днепрянина", — говорится в сообщении.

Фото: из соцсетей

Отмечается, что женщина с детьми жила на 5-м этаже, в момент обстрела все находились в квартире. Муж Оксаны и младшей дочери Линкевич Евгений работает учителем физкультуры в 130-й школе Днепра. Его на момент попадания российской ракеты в квартире не было.

Фото: из соцсетей

Кого еще в Днепре убила российская ракета

Напомним, что 14 января Россия обстреляла Днепр. Вражеская ракета Х-22 попала в девятиэтажку, разрушив целую секцию дома и убив не менее 40 человек. По состоянию на 16 января известно, что в результате российского ракетного удара погибла 15-летняя Мария Лебедь. Девочка была дома одна, когда раздался взрыв. О трагедии сообщили в соцсетях сестра погибшей и знакомые семьи. Среди погибших — тренер по боксу Михаил Кореновский.

Погибли два стоматолога — Ирина Саламатенко и Ольга Усова. Они были волонтерами – оказывали бесплатную стоматологическую помощь военным, в частности, ездили на Донбасс лечить украинских бойцов. Ольга со своим мужем воспитывали 8-летнего сына, а ее подруга Ирина — 6-летняя дочь и 14-летнего сына, пишет dp.informator.ua.

Погибли супруги Ирина и Максим, которые вместе с двумя детьми полгода назад убежали из Никополя, спасаясь от российских обстрелов. В момент взрыва 9-летний Тимур и 14-летняя Каролина ждали родителей возле дома на улице. В настоящее время дети находятся в больнице.

Погибли и родители спасенной девушки Насти Швец.

Поисково-спасательная операция продолжается.

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