На Буковине за госизмену будут судить "чиновницу ДНР"

Перед судом предстанет так называемая "заместитель главы администрации города Торез".

Черновицкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по фактам государственной измены и содействия деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

Следствие установило, что с 2016 года жительница Донецкой области поддерживает идеологии так называемой "ДНР" и добровольно согласилась занять должность "замглавы администрации города Торез".

"До 2019 года управляла делами так называемой "администрации города Енакиево", впоследствии получила повышение — стала так называемой "заместителем главы администрации города Торез". Занимая указанные должности женщина обеспечивала функционирование псевдогосударственных органов "ДНР", а с сентября 2022 года, территории Донецкой области путем незаконного присоединения к РФ женщина помогает оккупационным властям осуществлять подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

А в Херсоне задержали предателей, которые "сливали" врагу конспиративные базы Вооруженных сил Украины.

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