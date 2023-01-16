Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
На Буковине за госизмену будут судить "чиновницу ДНР"

На Буковине за госизмену будут судить "чиновницу ДНР"

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
682
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На Буковине за госизмену будут судить "чиновницу ДНР"

Фото: Черновицкая областная прокуратура

Перед судом предстанет так называемая "заместитель главы администрации города Торез".

Черновицкая областная прокуратура передала в суд обвинительный акт в отношении гражданки Украины по фактам государственной измены и содействия деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной прокуратуры.

Следствие установило, что с 2016 года жительница Донецкой области поддерживает идеологии так называемой "ДНР" и добровольно согласилась занять должность "замглавы администрации города Торез".

"До 2019 года управляла делами так называемой "администрации города Енакиево", впоследствии получила повышение — стала так называемой "заместителем главы администрации города Торез". Занимая указанные должности женщина обеспечивала функционирование псевдогосударственных органов "ДНР", а с сентября 2022 года, территории Донецкой области путем незаконного присоединения к РФ женщина помогает оккупационным властям осуществлять подрывную деятельность против Украины", — говорится в сообщении.

Напомним, СБУ установила фамилии российских летчиков, причастных к ракетному удару по Днепру.

А в Херсоне задержали предателей, которые "сливали" врагу конспиративные базы Вооруженных сил Украины.

Читайте также:

Россия начала обучение в Беларуси

Россия начала обучение в Беларуси

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
682
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация