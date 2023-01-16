В Херсоне задержали предателей, которые "сливали" врагу конспиративные базы ВСУ

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила двух агентов ФСБ во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Одним из тех, кто "сливал" конспиративные базы Сил специальных операций ВСУ во время оккупации города, оказался местный житель, которого украинские военнослужащие привлекали для выполнения оперативно-боевых задач на южном фронте.

"Во время захвата областного центра он перешел на сторону российских оккупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины. В ночь на 27 июня прошлого года он "слил" двум представителям ФСБ с позывными "Марс" и "Зеленый" адрес конспиративной квартиры украинских Сил спецопераций в Херсоне. Также злоумышленник раскрыл врагу места нахождения оперативной группы спецназовцев ВСУ на территории города", – говорится в сообщении.

Полученную информацию агрессор использовал для захвата в плен нескольких украинских военнослужащих вместе с их семьями. Кроме того, предатель пытался склонить местных жителей к негласному сотрудничеству с ФСБ во временно оккупированных районах южного региона. Другим фигурантом является контрактник одной из бригад ВСУ, знакомый вышеупомянутого вражеского приспешника.

"В июне прошлого года украинский военный попал в плен к коккупантам. Там он всячески пытался доказать свою лояльность россиянам. Для этого он передал ФСБ адрес проживания родного брата командира своей боевой группы, которого затем захватчики схватили в плен. Также предоставлял врагу информацию о местах дислокации и боевые задачи своего подразделения", – отчитывается ведомство.

Впоследствии контрактника вернули украинской стороне.

После освобождения Херсона оба предателя пытались "залечь на дно", чтобы избежать правосудия. Впрочем, контрразведчики СБУ разоблачили их преступную деятельность и задержали в результате спецоперации в Херсоне и Одессе.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, в Украине будут судить российского генерала, уроженца Винницкой области, который помогал группе "Стрелкова/Гиркина".

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