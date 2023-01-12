Температура поднимется до +15: народный синоптик сообщил, когда украинцам ждать пика потепления

В Украину идет потепление, его пик придется на 17-21 января.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Более того, он отметил, что украинцам следует ожидать новых температурных рекордов.

"Пик потепления придётся на 17-21 января. Температура воздуха по всей стране поднимется до +10+12 градусов, а на юге и в центре даже до +13+15 градусов", — сообщил синоптик.

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Щедрин также добавил, что после потепления в Украине снова похолодает. "Потом постепенно похолодает, сначала до -3+3 градусов, а с 24 января до -2-9 градусов мороза", — отметил синоптик и добавил, что тогда в Украину придут и осадки.

Потепление в Украине

Напомним, что с 13 января в Украине начнет постепенно теплеть и на смену морозам придет плюсовая температура воздуха. Ранее Наталья Диденко также отмечала, что пик потепления в Украине будет на Крещение, 19 января, а следующее похолодание придет с 23-24 января.

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