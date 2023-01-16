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Путін та Ердоган провели телефонну розмову: про що говорили

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
Дата публікації
Перегляди
2021
Час на прочитання
2 хв
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Путін та Ердоган провели телефонну розмову: про що говорили

Фото: Associated Press

Президент Туреччини обговорив із кремлівським диктатором низку питань, зокрема обмінполоненими з Україною.

Президент Туреччиини Реджеп Таїп Ердоган та очільниккраїни-агресоорки Володимир Путін провели телефонну розмову.

Про це повідомило прокремлівське видання ТАСС.

Основні тези

  • Путін обговорив із Ердоганом питання обміну полоненими з Україною;
  • очільники країн обговорили нормалізацію відносин Туреччини та Сирії;
  • Путін та Ердоган обговорили реалізацію зернової угоди;
  • очільники країн підтвердили настрій на взаємодію в енергетиці, включаючи постачання російського газу та створення газового хабу;
  • Путін та Ердоган відзначили значущість роботи РФ, Туреччини та Ірану в рамках астанінського процесу сприяння сирійському врегулюванню.

Крім того, кремлівсткий диктатор поскаржився Ердогану на нібито "деструктивну лінію київського режиму, який зробив ставку на інтенсифікацію бойових дій".

Заяви адміністрації президента Туреччини

Ердоган у розмові з Путіним, за даними пропагандистського видання ТАСС, підтвердив готовність Туреччини виступити у ролі посередника у "врегулюванні української кризи.

Крім того Ердоган обговорив з Путіним конкретні кроки з переробки в Туреччині зерна з РФ та його постачання країнам Африки.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ Туреччини повідомили, що підтримують "формулу миру", яку запропонував президент України Володимир Зеленський в листопаді 2022 року.

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Дата публікації
Перегляди
2021
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